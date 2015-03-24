وفد برلمانى بلجيكى فى دمشق : الأسد حليفا ضد الإرهاب

قال البرلمانى البلجيكى فيليب دونيتر الذى يزور العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء إن "الرئيس بشار الأسد ليس عدوا بل حليفا ضد الإرهاب " .

و أضاف دونيتر فى تصريحات بعد محادثاته مع رئيس مجلس الشعب فى دمشق محمد جهاد اللحام :" نطالب برفع العقوبات الاقتصادية لأنها تضر الشعب السورى ، ونريد اعادة العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية فورا "وأضاف البرلمانى البلجيكى الذى يزور سورية مع وفد برلمانى بلجيكى " الرئيس الأسد حليفا وليس عدوا لأنه يحارب الإرهاب والإرهابيين " .

و تابع قائلا " نعتقد أن سورية احدى الدول النادرة فى الشرق الأوسط التى تعيش الأقليات فيها باحترام و مساواة " حسب تعبيره .

و أوضح دونيتر ، فى تصريحاته للصحفيين فى دمشق أن " أهم عناصر الديمقراطية المساواة موجودة بين الرجال والنساء وهذا يجعلنا نقف مع سورية "، وتستمر زيارة الوفد البرلمانى البلجيكى لسورية ثلاثة أيام يلتقون فيها مسؤولين سوريين و كذلك شخصيات من المعارضة فضلا عن نظرائهم البرلمانيين .

وإلى جانب البرلمانى فيليب ايضا يضم الوفد عضوين من مجلس الشيوخ البلجيكى و عضو الكونجرس السابق ريتشارد هاينس و سيلتقون ايضا وزير الخارجية السورى وليد المعلم و يختتمون اللقاءات مع الرئيس بشار الأسد

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