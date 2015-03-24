رئيس حكماء سرت: سنطلب من "تنظيم داعش " بالمدينة تسليم المقار الحكومية

قال رئيس مجلس حكماء وشورى مدينة سرت الليبية ، مفتاح مرزوق، إنَّ «التنظيم الذى يحرص عناصره على تسميته بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فى سرت هم أنفسهم عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» المتمركزين داخل المدينة، ومن شباب المدينة الذين نعرفهم ونعرف عائلاتهم بصورة شخصية».

وأضاف مرزوق فى تصريح له اليوم، سنطلب من مسلحى "تنظيم داعش " تسليم المقار الحكومية التى يسيطرون عليها مثل الإذاعة والمجمع الإدارى والمعهد العالي، لافتا إلى أن المطلب الأساسى هو خروجهم بالكامل من سرت، ولكن هذا لن يكون بالأمر الهين أو اليسير، ولو استجابوا فسيكون على الطرف الثانى الانسحاب من حدود المدينة».

وكانت الأطراف المجتمعة من مدينتى مصراتة وسرت، أمس الاثنين، قد اتفقت على إيقاف العمليات العسكرية فى مدينة سرت لمدة عشرة أيام لمنح الفرصة أمام محاولات الحوار التى يجريها أعيان من سرت مع عناصر تنظيم «داعش".

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