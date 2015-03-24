أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس حكماء سرت: سنطلب من "تنظيم داعش " بالمدينة تسليم المقار الحكومية

Google+ Print
رئيس حكماء سرت: سنطلب من "تنظيم داعش " بالمدينة تسليم المقار الحكومية رئيس حكماء سرت: سنطلب من "تنظيم داعش " بالمدينة تسليم المقار الحكومية
قال رئيس مجلس حكماء وشورى مدينة سرت الليبية ، مفتاح مرزوق، إنَّ «التنظيم الذى يحرص عناصره على تسميته بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فى سرت هم أنفسهم عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» المتمركزين داخل المدينة، ومن شباب المدينة الذين نعرفهم ونعرف عائلاتهم بصورة شخصية».

وأضاف مرزوق فى تصريح له اليوم، سنطلب من مسلحى "تنظيم داعش " تسليم المقار الحكومية التى يسيطرون عليها مثل الإذاعة والمجمع الإدارى والمعهد العالي، لافتا إلى أن المطلب الأساسى هو خروجهم بالكامل من سرت، ولكن هذا لن يكون بالأمر الهين أو اليسير، ولو استجابوا فسيكون على الطرف الثانى الانسحاب من حدود المدينة».

وكانت الأطراف المجتمعة من مدينتى مصراتة وسرت، أمس الاثنين، قد اتفقت على إيقاف العمليات العسكرية فى مدينة سرت لمدة عشرة أيام لمنح الفرصة أمام محاولات الحوار التى يجريها أعيان من سرت مع عناصر تنظيم «داعش".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365