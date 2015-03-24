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تقارير - مانشستر يونايتد اقترب من ضم هوميلز

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تقارير - مانشستر يونايتد اقترب من ضم هوميلز تقارير - مانشستر يونايتد اقترب من ضم هوميلز

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد بات قريبا من ضم المدافع الألماني ماتس هوميلز لاعب فريق بروسيا دورتموند.

فوفقا لصحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية، فإن إدارة نادي يونايتد أعطت المدرب لويس فان جال الضوء الأخضر من أجل حسم الصفقة.

وكان المدافع الدولي والذي توج مع منتخب بلاده بكأس العالم الأخير، قد صرح من قبل أنه قد يغادر دورتموند.

ويريد الأخير مبلغ قدره 36 مليون جنيه إسترليني بحسب الصحيفة للتخلي عن هوميلز لصالح مانشستر يونايتد.

ويعود اهتمام النادي الإنجليزي بمدافع دورتموند إلى موسم 2011-2012، حين حضر السير أليكس فيرجسون نهائي كأس ألمانيا والذي فاز به هوميلز مع فريقه على حساب بايرن ميونيخ 5-2.

فلقد أراد وقتها المدرب الإسكتلاندي المخضرم، جلب الثلاثي هوميلز، روبرت ليفاندوفسكي وشينجي كاجاوا إلى مانشستر يونايتد.

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