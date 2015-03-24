في راسلمانيا - بالفيديو .. روسيف يتسبب في إغماء جون سينا، ورينز يواجه الوحش

كانت حلقة الإثنين 23 مارس الجاري من عرض "رو" هي "ليلة المواجهات" بين أبرز نجوم المصارعة قبل مواجهاتهم الساخنة في مهرجان "راسلمانيا 31"، وهي الليلة التي ارتفعت فيها نسبة الأدرينالين عند كل المشاهدين المترقبين لمتابعة نزال أبطالهم أمام خصومهم في أكبر حدث سنوي لـ "WWE" والمقام الأحد 29 مارس.

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"تريبل إتش" يتدخل للدفاع عن زوجته من قبضة "ستينج"

افتتح حلقة "رو" هذا الأسبوع وللمرة الأولى نجم المصارعة "ستينج"، الذي أكد للجمهور في بداية حديثه على أن سر عودته إلى الحلبة من جديد بعد غياب هو القضاء على "تريبل إتش"، الذي يرى أنه بلغ القمة طوال السنوات الماضية بشكل غير عادل وبالتسلق على أكتاف الآخرين.

ولكن من لم ترضى بحديث "ستينج" هي زوجة "تريبل إتش" ستيفاني ماكمان، التي حاولت أن تصفعه على وجهه، ولكنه منعها من ذلك وحاول أن يعتدي عليها قبل أن يظهر "تريبل إتش" على الساحة لإنقاذ زوجته بالاستعانة بمطرقته الشهيرة.

وفي المقابل كان "ستينج" على استعدادا تام لمواجهة خصمه "ملك الملوك" "تريبل إتش" بإحضار معه عصا البيسبول التي دائما ما يستخدمها في مبارياته، ولكن لم يقبل "تريبل إتش" أن يصعد للحلبة لمواجهته في النهاية بعد ضغط من زوجته ستيفاني ماكمان، والتي أخبرته بأن عليه أن يصبر حتى منازلته له في مهرجان "راسلمانيا" في دورته الـ 31 الأحد 29 مارس الجاري.

وستكتب مباراة "ستينج" ضد "تريبل إتش" في "راسلمانيا 31" الفصل الأخير من مواجهاتهما طوال الأشهر الماضية، والتي بدأت تحديدا في مهرجان "Survivor Series" في نوفمبر 2014، عندما نجح "ستينج" في الإطاحة بـ "تريبل إتش "وزوجته من إدارة عرض "رو" الأسبوعي، بعد أن تدخل في المباراة المقامة بين فريقهما وبين فريق جون سينا، والتي كانت نتيجتها ستحدد بقاء "تريبل إتش" وزوجته في السلطة من عدمه.

رومان رينز ينازع بروك ليزنر على بطولة WWE

في أول مواجهة بينهما بداخل الحلبة، وقف العضو السابق لفريق "الدرع" والمصارع المبتدئ رومان رينز وجها لوجه أمام النجم بروك ليزنر قبل مباراتهما في "راسلمانيا 31"، والتي سيكون الصراع فيها على بطولة الـ "WWE"، وهو أعلى لقب في الشركة.

وسبق مواجهة رومان رينز لبروك ليزنر في حلقة "رو" هذا الأسبوع مقدمة استفزازية ألقاها بول هايمان محامي "ليزنر" عن "رينز"، والتي أكد فيها أن موكله سيظل محتفظا بلقبه كبطل للـ"WWE" من بعد مهرجان "راسلمانيا 31" الأحد 29 مارس.

وحاول رومان رينز أن يثير غضب "الوحش" بروك ليزنر المعروف بعصبيته الشديدة بسلب حزام البطولة منه، وهو ما جعل الأخير يتشبث به في المقابل وحاول أن ينتزعه من رينز، لندرك جيدا أننا أمام خصمان عنيدان للغاية لن نعرف من منهما سيكون المنتصر ومن المهزوم سوى في ليلة واحدة.. هي "راسلمانيا 31".

الحكام ينقذون "الأمريكي" جون سينا بصعوبة من قبضة "الروسي" روسيف"

واصل نجم المصارعة الروسي روسيف هيمنته وإخضاعه لنظيره الأمريكي "جون سينا" في حلقة "رو" هذا الأسبوع، بعد أن أفقده وعيه وكاد أن يسلب حياته، لولا تدخل الحكام الذين أفلتوه من قبضته بأعجوبة!

فبعد أن هزم روسيف خصمه "الأمريكي الأصيل" جاك سواجر في الحلقة، سارع مواطن الأخير جو سينا بالتدخل، وحاول أن يهزم روسيف بمباغتته له، إلا أن المصارع الروسي المخضرم لم يتأثر من خطة سينا، وقام في المقابل بإبراحه ضربا إلى حد أنه أفقده الوعي.

ويبدو مما حدث في حلقة "رو" هذا الأسبوع أن الأمور لن تكون في صالح جون سينا على الإطلاق عند مواجهته لروسيف في مهرجان "راسلمانيا 31"، أم أن جون سينا الشهير بأنه قائد أمة "سينا" يحمل العديد من المفاجآت لروسيف في أكبر ليلة بالـ WWE؟

ويسعى جون سينا لاقتناص بطولة "الولايات المتحدة الأمريكية" من روسيف في بطولة "راسلمانيا 31"، بعد أن فشل في محاولته الأولى في مهرجان "Fastlane" في شهر فبراير الماضي.

براي وايات يؤكد على حمل "ذا أندرتيكر" إلى مثواه الأخير!

مازال نجم المصارعة المضطرب وغريب الأطوار براي وايات يواصل استفزازه لـ "الأسطورة" "ذا أندرتيكر" قبل نزالهما الساخن في مهرجان "راسلمانيا 31"؛ حيث جدّد تأكيده في حلقة "رو" هذا الأسبوع أمام الجمهور بأنه سيلحق الهزيمة بـ "الرجل الميت"، وأنه سينقله إلى مثواه الأخير في "راسلمانيا 31"، لينتقل هو من بعدها إلى صفوف العظماء، وأنه سيكون "الوجه الجديد للخوف"، فهل سيصدق براي وايات في وعوده أم أننا سنشهد عودة قوية لـ "ذا أندرتيكر" في مهرجان "راسلمانيا 31" ليستمر في سلسلة انتصاراته؟

بايج تدخل في مشادة مع إيه جاي عقب خسارتها أمام نيكي بيلا

يبدو أن الصداقة بين نجمتي المصارعة بايج وإيه جاي وصلت إلى نهايتها، بعد أن دخلتا في مشادة ساخنة في حلقة "رو" هذا الأسبوع، والتي كان السبب فيها خطأ غير مقصود من إيه جاي.

فبعد أن فشلت بايج في اقتناص بطولة "الديفا" من النجمة نيكي بيلا، بعد أن قامت بإفقادها الوعي عن دون قصد خارج الحلبة، جن جنون بايج وتشاحنت مع المضطربة نفسيا إيه جاي، التي لم تقف ساكنة، وردت عليها بلكمات أقوى!

وتجدر الإشارة أن نيكي بيلا هي شقيقة زوجة نجم المصارعة دانييل برايان، والذي كان واقعا في غرام إيه جاي قبل سنتين، وكان يأمل في الزواج منها، ولكنها فضلت في المقابل أن تقبل بعرض رئيس مجلس إدارة "WWE" فينس ماكمان بأن تكون مديرة عرض "رو" الأسبوعي.