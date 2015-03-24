وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر إن ميناء “الزيتيات” يستعد اليوم لاستقبال السفينة “أرزو جاز” و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمًة من ميناء ينبع السعودى .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة “ديزلى دينز” و على متنها 22298 طن كيماويات أكسلين ومذيب قادمًة من اليونان و السفينة “إيلينا” وعلى متنها 407 طن معدات و مهيئات قادمة من إيطاليا و السفينة “جيا أكسينج” وعلى متنها 5305 طن معدات قادمًة من سنغافورة .

ويستعد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة “سبيرو” وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة لشحن 153 حاوية بوزن 3591 طن بضائع عامة و تتجه مغادرة إلى بورسودان .

من ناحية أخرى يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة “أيلة” و على متنها 265 راكب منهم 44 معتمر و 1 باص عمرة و 9 شاحنة و 1 سيارة و السفينة “بريدج” و على متنها 41 شاحنة وتغادر السفينة “سينا” و على متنها 316 راكب و36 شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة “نما اكسبريس” و على متنها 10 راكب و 64 سيارة رسالة تصدير و 62 شاحنة كما تغادر العبارة “أمانة” و على متنها 40 راكب و 38 شاحنة و 1 سيارة .

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول السفينة “نيوتاليس” و على متنها 125 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .

يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادر السفينة السياحية “أوربا” و على متنها 370 سائح من مختلف الجنسيات لعبور قناة السويس ضمن قافلة الجنوب متجهة إلى ميناء بورسعيد .

على جانب آخر يشهد الميناء اليوم استقبال العبارة “الرياض” و على متنها 227 راكب و 17 سيارة كما تغادر العبارة “مسرة” و على متنها 356 راكب و 16 سيارة .

شهد ميناء سفاجا بالأمس مغادرة السفينة “نما اكسبريس” و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب و السفينة الحرية 2 و على متنها 11 راكب و 75 شاحنة.