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وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

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وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

ميناء السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر إن ميناء “الزيتيات” يستعد اليوم لاستقبال السفينة “أرزو جاز” و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمًة من ميناء ينبع السعودى .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة “ديزلى دينز” و على متنها 22298 طن كيماويات أكسلين ومذيب قادمًة من اليونان و السفينة “إيلينا” وعلى متنها 407 طن معدات و مهيئات قادمة من إيطاليا و السفينة “جيا أكسينج” وعلى متنها 5305 طن معدات قادمًة من سنغافورة .

ويستعد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة “سبيرو” وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة لشحن 153 حاوية بوزن 3591 طن بضائع عامة و تتجه مغادرة إلى بورسودان .

من ناحية أخرى يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة “أيلة” و على متنها 265 راكب منهم 44 معتمر و 1 باص عمرة و 9 شاحنة و 1 سيارة و السفينة “بريدج” و على متنها 41 شاحنة وتغادر السفينة “سينا” و على متنها 316 راكب و36 شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة “نما اكسبريس” و على متنها 10 راكب و 64 سيارة رسالة تصدير و 62 شاحنة كما تغادر العبارة “أمانة” و على متنها 40 راكب و 38 شاحنة و 1 سيارة .

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول السفينة “نيوتاليس” و على متنها 125 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة الغوص .

يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادر السفينة السياحية “أوربا” و على متنها 370 سائح من مختلف الجنسيات لعبور قناة السويس ضمن قافلة الجنوب متجهة إلى ميناء بورسعيد .

على جانب آخر يشهد الميناء اليوم استقبال العبارة “الرياض” و على متنها 227 راكب و 17 سيارة كما تغادر العبارة “مسرة” و على متنها 356 راكب و 16 سيارة .

شهد ميناء سفاجا بالأمس مغادرة السفينة “نما اكسبريس” و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب و السفينة الحرية 2 و على متنها 11 راكب و 75 شاحنة.

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