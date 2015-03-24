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توقيف لبنانيين شاركا في عمليات إرهابية على الأراضي اللبنانية

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توقيف لبنانيين شاركا في عمليات إرهابية على الأراضي اللبنانية توقيف لبنانيين شاركا في عمليات إرهابية على الأراضي اللبنانية

الجيش اللبناني

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني صباح الثلاثاء لبنانيين شاركا سابقاً في عمليات “إرهابية” على الأراضي اللبنانية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن مديرية المخابرات أوقفت “صباح اليوم المطلوبين الإرهابيين عمر ميقاتي الملقب بـأبي هريرة وبلال ميقاتي الملقب بـأبو عمر اللبناني وأبو عمر الطرابلسي”.

وأضاف البيان أن الموقوفين “ينتميان إلى أحد التنظيمات الإرهابية ومن المشاركين في الاعتداءات على الجيش، وفي عمليات إرهابية داخل الأراضي اللبنانية، كما يشتبه بتورط أحدهما بذبح أحد العسكريين المخطوفين”.

وبوشر التحقيق معهما ، حسب البيان ، “بإشراف القضاء المختص”.

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