بنك مصر يحصد أرباح 2.5 مليار جنيه عن عام 2014

اعتمدت الجمعية العامة لـ”بنك مصر” في اجتماعها القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2014، وقد أظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخ البنك للسنة الخامسة على التوالي، فقد بلغت إجمالي أرباح هذا العام 2013/2014 مبلغ 5.27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 56% عن العام المالي السابق، كما بلغ صافي الربح في 6/2014 مبلغ 2.51 مليار جنيه مقابل 1.16 مليار جنيه في 6/2013 بنسبة نمو116.6% وبعد سداد مبلغ 2760 مليون جنيه للضرائب.

هذا وقد تم خلال اجتماع الجمعية العمومية لبنك مصر موافقة البنك المركزي على زيادة رأسمال “بنك مصر” بنحو 3.6 مليار جنيه ليصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع 15 مليار جنيه بدلًا من 11.4 مليار جنيه ،كما حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 30 مليار جنيه، وليصبح عدد الأسهم 3 مليار سهم بدلاً من 2.28 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة إسمية خمسة جنيهات للسهم.

كما أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر استقرارًا ونموًا ملحوظًا، إذ شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك انعكست على أدائه لأنشطته الرئيسية ونتيجة أعماله خلال العام المالي 2013/201 فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى 274 مليار جنيه في 30/6/2014 مقابل 218 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو 26%، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 51 مليار جنيه لتصل إلى 240 مليار جنيه مقابل 189 مليار جنيه فى 30 يونيو 2013 وبمعدل نمو 27%، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.

كما بلغ صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك في 30/6/2014 نحو 55 مليار جنيه مقابل 49 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 12%، وفى مجال الاستثمارات المالية حرص البنك على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول في مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك في بعض الشركات القائمة إذ بلغت الاستثمارات المباشرة في 173 شركة بقيمة 10.3مليار جنيه في 30/ 6/ 2014 مقارنة بقيمة 8.7 مليار جنيه في 30/6/2013.

يذكر أن بنك مصر ،قد حقق تلك النتائج الجيدة مع الانتهاء تمامًا من فجوة المخصصات، برغم ما تحمله البنك من أعباء الاستحواذ على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافي مبلغ مليار جنيه سنويًا على مدار سبع سنوات، وبما انعكس ايجابيًا على بنك القاهرة من خلال حصته السوقية وأداءه الحالي.

ولقد بلغت قيمــة محفظة التجزئـة 7.2 مليار جنيه في 06/2014 مقابل 5,5 مليار جنيه في 06/2013 بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 31% ،كما بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 2.8 مليون بطاقة في نهاية 6/2014 حيث يحتل البنك المركز الثاني لدى منظمة “ماستر كارد” الدولية بحصة سوقية قدرها 17.7% ،وكذلك المركز الثاني لدى منظمة “فيزا” الدولية بحصة سوقية قدرها 15% ،وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2014، وقد وصل عدد بطاقات الدفع المصدرة إلى 3.1 مليون بطاقة في نهاية ديسمبر 2014 ، كما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك في هذا المجال في 6/2014 إلى 12669 موقع وبذلك يحتل بنك مصر المركز الأول بحصة سوقية تقدر بـ 30% ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول بين البنوك المشاركة في منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة بطاقة الحكومة بحصة سوقية قدرها 44 % وبلغت قيمــة مرتبات الحكومة المحولة 8,8 مليار جـم في 6/2014 بعدد عملاء مليون عميل مقابل 5.4 مليار جنيه في 6/2013 بعدد عملاء 900 ألف عميل بزيادة قدرها 3.4 مليار جم عن العام السابق بمعدل نمو 63 %، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك متطور في منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب لعام 2014 من مصلحة الضرائب المصرية وذلك خلال مؤتمر التحصيل الإلكتروني لدعم الاقتصاد الوطني.

وتم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليكون بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع تصل الى نحو 500 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والبنك الأوسع والأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط وإفريقيا هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في ( الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، فرانكفورت )، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم، وقد بلغت شبكة الصراف الآلي إلى نحو 1273 في نهاية ديسمبر 2014 آلة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية مع استمرار احتفاظ بنك مصر بالمركز الأول في عدد الحركات وإجمالي المبالغ المنصرفة لعملاء البنوك الأخرى لشركة بنوك مصر.

يذكر أن البنك شارك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري متوسطي ومحدودي الدخل، كما أنه سيتم طرح خدمة تحويل واستقبال الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي في المستقبل القريب ،وبذلك يسهل على عملائه تحويل واستقبال الأموال في أي وقت بسهولة وسرعة ومن خلال أقرب ماكينة صراف آلي.

هذا ويقوم بنك مصر بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات ،وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية ، إذ بلغ معدل النمو بالمحفظة الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من العام المالي 2014/2015 نسبة 36%، وتم زيادة عدد الفروع التي تقدم قروض متناهية الصغر ليصبح 120 فرع بدلًا من 63 فرع وبلغ حجم القروض متناهية الصغر خلال النصف الأول من العام المالي 25 ألف قرض، كما يحرص بنك مصر دائمًا على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع.

يعتبر بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، ونظرا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة فقد استطاع من خلال تقرير الربع الرابع من عام 2014 لمؤسسة Bloomberg احتلال المركز الرابع عشر كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأتي هذا في إطار انجازات البنك الملموسة والواضحة في قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية.

واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2014 وحتى 31/12/2014 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 19,5 مليار جم ،وذلك في العديد من القطاعات (الكهرباء، الأسمدة، الاستثمار العقاري، البترول) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 3.2 مليار جم تقريبا.