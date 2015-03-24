نائب أمين الجامعة العربية: قمة شرم الشيخ من أجل لم الشمل العربي

أكد أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية القمة العربية بشرم الشيخ (شمال شرقي مصر)، وقال إنها “بمثابة قمة للتضامن العربي ولم الشمل وتنقية الأجواء العربية”.

وأضاف بن حلي في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، اليوم الثلاثاء “كل الأنظار موجهه إلى شرم الشيخ وإلى القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين كونها قادرة على إزالة هذه الخلافات الهامشية بين الدول، وذلك نظرا للتحديات الخطيرة التي تواجه الوطن العربي”.

وأشار بن حلي إلى أن القمة العربية التي تستضيفها مصر “بمثابة قمة للتضامن العربي، خاصة أنها تأتي تزامنا مع مرور 70 عاما على انشاء الجامعة العربية، الأمر الذي يحتم استعادة حيويتها بما يتوائم مع الظروف الحالية، وجملة التهديدات التي تهدد الأمن القومي العربي”.

ولفت بن جلي إلى أن المندوبين الدائمين رفعوا إلى وزراء الخارجية العرب عددا من مشروعات القرارات حول مجمل الأوضاع في الوطن العربي خاصة الوضع في اليمن، ليبيا، وسوريا، العراق، وفلسطين، فيما تم رفع الموضوع الخاص بالأمن القومي وصيانته إلى وزراء الخارجية لاتخاذ موقف بشأنه. وأنطلقت الإثنين، الاجتماعات التحضرية للقمة العربية المقرر عقدها في شرم الشيخ، على مستوى القادة، يومي السبت والأحد المقبلين.