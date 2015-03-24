أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نائب أمين الجامعة العربية: قمة شرم الشيخ من أجل لم الشمل العربي

Google+ Print
نائب أمين الجامعة العربية: قمة شرم الشيخ من أجل لم الشمل العربي نائب أمين الجامعة العربية: قمة شرم الشيخ من أجل لم الشمل العربي

 

أحمد بن حلي

أكد أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية القمة العربية بشرم الشيخ (شمال شرقي )، وقال إنها “بمثابة قمة للتضامن العربي ولم الشمل وتنقية الأجواء العربية”.

وأضاف بن حلي في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، اليوم الثلاثاء “كل الأنظار موجهه إلى شرم الشيخ وإلى القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين كونها قادرة على إزالة هذه الخلافات الهامشية بين الدول، وذلك نظرا للتحديات الخطيرة التي تواجه الوطن العربي”.

وأشار بن حلي إلى أن القمة العربية التي تستضيفها مصر “بمثابة قمة للتضامن العربي، خاصة أنها تأتي تزامنا مع مرور 70 عاما على انشاء الجامعة العربية، الأمر الذي يحتم استعادة حيويتها بما يتوائم مع الظروف الحالية، وجملة التهديدات التي تهدد الأمن القومي العربي”.

ولفت بن جلي إلى أن المندوبين الدائمين رفعوا إلى وزراء الخارجية العرب عددا من مشروعات القرارات حول مجمل الأوضاع في الوطن العربي خاصة الوضع في اليمن، ليبيا، وسوريا، العراق، وفلسطين، فيما تم رفع الموضوع الخاص بالأمن القومي وصيانته إلى وزراء الخارجية لاتخاذ موقف بشأنه. وأنطلقت الإثنين، الاجتماعات التحضرية للقمة العربية المقرر عقدها في شرم الشيخ، على مستوى القادة، يومي السبت والأحد المقبلين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري