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مصرع ميكانيكى تحت عجلات قطار دسوق بالبحيرة

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مصرع ميكانيكى تحت عجلات قطار دسوق بالبحيرة مصرع ميكانيكى تحت عجلات قطار دسوق بالبحيرة
تلقى مركز شرطة دمنهور قبل قليل، إخطارا من شرطة النجدة باصطدام أحد القطارات بشخص أمام قرية بنى هلال دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "أحمد محمود أحمد أبو إسماعيل" ميكانيكى، ومقيم قرية قراقص دائرة المركز لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به القطار رقم 453 القادم من دسوق دمنهور، مما أدى لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام .

وبسؤال شقيقه محمد محمود أحمد أبو إسماعيل "ميكانيكى ومقيم بذات العنوان، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

وتحرر المحضر 2359/2015 إدارى المركز، وجار العرض على النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة .

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مصر 365