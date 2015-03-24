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مصرع سعودى وإصابة آخر وسائق مصرى فى انقلاب سيارة برأس سدر

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مصرع سعودى وإصابة آخر وسائق مصرى فى انقلاب سيارة برأس سدر مصرع سعودى وإصابة آخر وسائق مصرى فى انقلاب سيارة برأس سدر
لقى سائح سعودى مصرعه وأصيب آخر، وسائق مصرى فى انقلاب سيارة برأس سدر.

كان اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء تلقى بلاغًا من نقطة التفتيش الأمنى موسى يفيد بانقلاب السيارة رقم 2556 ملاكى البحر الأحمر على بعد 10 كيلو مترات من عيون موسى اتجاه رأس سدر، ما أسفر عن وفاة خالد محمد بن مصفر 45 سنة سعودى الجنسية، وإصابة عبد الله بن منصور بنزيف بالمخ وتم نقله إلى مستشفى السويس لخطورة حالته، وإصابة سائق السيارة حسين أحمد على 28 سنة من قنا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل إلى الجثة والمصابين إلى مستشفى رأس سدر وأخطرت النيابة لتولى التحقيق فى الحادث.

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مصر 365

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