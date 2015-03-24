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حبس سائق قتل زميله لزواجه من طليقته بالغردقة 4 أيام على ذمة التحقيق

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حبس سائق قتل زميله لزواجه من طليقته بالغردقة 4 أيام على ذمة التحقيق حبس سائق قتل زميله لزواجه من طليقته بالغردقة 4 أيام على ذمة التحقيق
قرر المستشار خالد منيع مدير نيابة الغردقة الجزئية، حبس سائق تاكسى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل سائق آخر، بطعنه بسلاح أبيض مرتين، لخلافهما على زوجة المجنى عليه وهى طليقة الجانى .

بدأت تفاصيل الواقعة بعد إبلاغ أهالى شارع الكهف الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة بالواقعة، وعلى الفور تم إخطار العميد أحمد الصادق مدير مباحث المديرية والعميد دكتور منتصر عويضة مفتش الأمن العام واللذان أمرا بتشكيل فريق بحث.

وشكل فريق بحث قاده الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم ثان الغردقة وشارك فيه كل من النقباء على عبد المحسن وعلاء جاهين ولؤى الصياد معاونى المباحث وتبين أن المشاجرة نشبت بين كلا من " ح. ح " 26 سنة مقيم الأقصر ويعمل سائق تاكسى بالغردقة، وبين " ح. أ. ج " 22 سنة سائق تاكسي، لخلافهم على طليقة الأول التى تزوجها الثانى وطعن طليقها زوجها بطعنتين فى البطن بعد أن فشل فى ردها .

استعان رجال المباحث فى القبض على الجانى بالزوجة التى ارشدتهم عليه وقالت إنه كان يضايقها باتصالاته بها.
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مصر 365