الحكم فى استئناف أستاذة بجامعة القاهرة على حبسها لسبها زميلتها 30 مارس

حددت محكمة مستأنف جنح مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة 30 مارس الجارى، للنطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من قبل أستاذة بجامعة القاهرة، على حكم حبسها سنة مع الشغل، لاتهامها بالتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما قامت "ا.ا" أستاذة بجامعة القاهرة بالتعدى بالسب والقذف على زميلتها أثناء تأدية عملها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكانت النيابة استمعت لأقوال المتهمة التى أنكرت تماما الواقعة، والمجنى عليها التى أشارت إلى بعض العبارات المسيئة إليها والخارجة عن الأخلاق، وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنح، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، على الرغم من توقيع التصالح بين الطرفين.