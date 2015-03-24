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إصابة عاملين بحروق بعد انفجار "تنك" مازوت على طريق ميت غمر الزقازيق

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إصابة عاملين بحروق بعد انفجار "تنك" مازوت على طريق ميت غمر الزقازيق إصابة عاملين بحروق بعد انفجار "تنك" مازوت على طريق ميت غمر الزقازيق
انفجر" تنك" ماوزت على طريق ميت غمر ـ الزقازيق أمام إحدى الورش أثناء إصلاحه، مما تسبب فى إصابة عاملين بحروق.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء أسامة شعبان، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، بوقوع حريق بإحدى الورش على طريق ميت غمر الزقازيق، نتيجة انفجار "تنك" سيارة نقل تحمل رقم "د.ت. ا 3461" اثناء اجراء بعض الاصلاحات به و كانت محملة بالمازوت .

وعلى الفور انتقل العميد إسماعيل شراكى وكيل إدارة الحماية المدنية الى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه قبل أن تمتد النيران الى احد مستودعات الغاز المجاورة، حيث اسفر الحادث عن اصابة اثنين من العاملين داخل الورشة بحروق وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى ميت غمر المركزى لتلقى العلاج.

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