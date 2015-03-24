محكمة إرهاب الشرقية تستأنف محاكمة 185 إخوانيًا بينهم نجل شقيق مرسى

تستأنف محكمة دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار صلاح حريز، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى، وسكرتارية أحمد رزق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، محاكمة 185 إخوانيا من بينهم القيادى فريد إسماعيل، والطالب "محمد سعيد"، نجل شقيق محمد مرسى، لتحريضهم على العنف والانتماء لجماعة إرهابية تحرض على العنف بمدينة الزقازيق، فى أحداث فض رابعة.

وكان المستشار أحمد دعبس المحامى، العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، أحال 185 إخوانيا إلى دائرة إرهاب الشرقية لتحريضهم على العنف بالشرقية، وتخريب المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة والتظاهر والانتماء إلى جماعات إرهابية تحرض على العنف.