أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محكمة إرهاب الشرقية تستأنف محاكمة 185 إخوانيًا بينهم نجل شقيق مرسى

Google+ Print
محكمة إرهاب الشرقية تستأنف محاكمة 185 إخوانيًا بينهم نجل شقيق مرسى محكمة إرهاب الشرقية تستأنف محاكمة 185 إخوانيًا بينهم نجل شقيق مرسى
تستأنف محكمة دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار صلاح حريز، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى، وسكرتارية أحمد رزق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، محاكمة 185 إخوانيا من بينهم القيادى فريد إسماعيل، والطالب "محمد سعيد"، نجل شقيق محمد مرسى، لتحريضهم على العنف والانتماء لجماعة إرهابية تحرض على العنف بمدينة الزقازيق، فى أحداث فض رابعة.

وكان المستشار أحمد دعبس المحامى، العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، أحال 185 إخوانيا إلى دائرة إرهاب الشرقية لتحريضهم على العنف بالشرقية، وتخريب المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة والتظاهر والانتماء إلى جماعات إرهابية تحرض على العنف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365