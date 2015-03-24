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الإسعافات الأولية لصدمات الرأس عند الأطفال

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الإسعافات الأولية لصدمات الرأس عند الأطفال الإسعافات الأولية لصدمات الرأس عند الأطفال
من أهم المشاكل التى تواجه الوالدين هى تعرض الأطفال للكدمات وخاصة كدمات الرأس، وعن الإسعافات الأولية للتعامل مع تلك الكدمات يقول الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة:

تتحدد الإسعافات الأولية لكدمات الرأس عند الأطفال تبعا لدرجة الكدمة.

العلامات التى تشير إلى خطورة كدمة الرأس على الطفل


>الإغماء والقىء يعدا من اخطر العلامات الدالة على شدة الكدمة التى تعرض لها الطفل، تبعا لإرشادات سالم ويضيف أن فى تلك الحالة يجب سرعة التوجه بالطفل إلى أقرب مستشفى لإجراء أشعة مقطعية.

والعرض الثانى هو ظهور نزيف من الأنف أو الأذن ويدل أيضا على خطورة الكدمة وضرورة التوجه إلى المستتشفى أو طلب سيارة الإسعاف.

كدمات الرأس البسيطة كيف تتعامل معها


>اما فى حالة عدم ظهور أى من الأعراض السابقة على الطفل، بعد تعرضه للكدمة، وقدرته على البكاء والحركة بشكل طبيعى، ففى تلك الحالة لا يستدعى الأمر أكثر من وضع قطنه مبلله بماء مثلج على موضع الكدمة لتجنب تورمها أو تغير لونها.

وفى حالة تسبب الكدمة بجروح سطحية على بشرة الطفل، ينصح بتطهير الجرح بقطعة قطن مبللة بماء، مضافا له قطرات من المطهر، ثم تغطية موضع الجرح بإحكام.

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مصر 365