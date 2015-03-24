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بالفيديو.. الهجان يكرم أمهات قنا المثاليات في احتفالات عيد الأم

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بالفيديو.. الهجان يكرم أمهات قنا المثاليات في احتفالات عيد الأم بالفيديو.. الهجان يكرم أمهات قنا المثاليات في احتفالات عيد الأم

محافظ قنا

 كرم عبدالحميد الهجان محافظ قنا الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة ، حيث كرم 3 أمهات مثاليات وأب مثالي في الاحتفال الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور الأستاذ حسين السيد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ولفيف من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية .

  وكرم الهجان الأمهات المثاليات بمنحهم شهدات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لمجهوداتهم التي بذلوها في تربية أبنائهم ومساعدتهم فى الوصول إلى أعلى الدرجات العلمية وشمل التكريم الأم رضية حسن محمد إبراهيم الأم المثالية الأولى والسيدة جنفياف ناجى فهيم الأم المثالية الثانية والسيدة فاطمة يوسف الأم المثالية الثالثة وفى إطار احتفالات المحافظة بعيد الأسرة أيضا كرم الهجان الأستاذ ميلاد جرس طانيوس الأب المثالي .

 وأوضح محافظ قنا أن الإحتفال بتكريم الأمهات المثاليات يؤكد على اهتمام الدولة بالأم وتعظيم دورها فى المجتمع بإعتبارها أحد محاور التنمية الرئيسية والتي تمثل نصف طاقة المجتمع وتساهم فى تنشئة وتربية النصف الأخر مؤكدا أن جميع الأمهات اللآئى تم تكريمهم اليوم تحدّوا الظروف الصعبة التي مرّوا بها وكافحوا من أجل رفعة أبنائهم.

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