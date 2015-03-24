بالصور.. محافظ قنا يكرم عدد من معلمي التعليم الفني

كرم عبد الحميد الهجان محافظ قنا عدد من المعلمين الذين دربتهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) علي تطبيق منهج ريادة الأعمال بالمدارس الفنية بحضور الأستاذ عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا والمهندس احمد عثمان رئيس مجلس الشرق أوسطي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والسيدة نورهان غراب مسئول المتابعة والتقييم بمنظمة الأمم المتحدة الصناعية وعدد كبير من القيادات التعليمية والمعلمين بالمحافظة .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن اليونيدو قدمت منحة خاصة لتدريب 18 مدرسا بالتعليم الفني علي منهج ريادة الأعمال ومهارات المعلم الفني ليصبحوا نواة لتطبيق ريادة الأعمال بجميع المدارس الفنية بالمحافظة حيث قاموا بتدريب 84 معلم بمختلف المدارس والذين قاموا بدورهم بتدريب 300 طالب وطالبة بمختلف المدارس .

وأكد محافظ قنا علي أهمية ريادة الأعمال لأنها تقوم علي مفهوم العمل الحر وتدريب الشباب علي كيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما يساهم في مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب .

وإيمانا منه بأن التعليم الفني هو المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفيا والتي تلعب دورا هاما في تنمية البلاد أعلن الهجان انه تم الانتهاء من الإنشاءات النهائية للمدرستين الفندقيتين بقنا ودشنا كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ” النداء ” لإنشاء مصنع ملابس جاهزة داخل مدرسة الطويرات الصناعية ، كما تم طرح عملية صيانة شاملة لعدد 13 مدرسة للتعليم الفني بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه ، وتم استصلاح 25 فدان بمزرعة مدرسة الصالحية الثانوية الزراعية وتم التعاقد مع القوات المسلحة لتوصيل المياه البحاري لمدرسة نقادة الثانوية الزراعية .​