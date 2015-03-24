أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. محافظ قنا يكرم عدد من معلمي التعليم الفني

Google+ Print
بالصور.. محافظ قنا يكرم عدد من معلمي التعليم الفني بالصور.. محافظ قنا يكرم عدد من معلمي التعليم الفني

تكريم معلمو قنا

كرم عبد الحميد الهجان محافظ قنا عدد من المعلمين الذين دربتهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) علي تطبيق منهج ريادة الأعمال بالمدارس الفنية بحضور الأستاذ عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا والمهندس احمد عثمان رئيس مجلس الشرق أوسطي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والسيدة نورهان غراب مسئول المتابعة والتقييم بمنظمة الأمم المتحدة الصناعية وعدد كبير من القيادات التعليمية والمعلمين بالمحافظة .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم  أن اليونيدو قدمت منحة خاصة لتدريب 18 مدرسا بالتعليم الفني علي منهج ريادة الأعمال ومهارات المعلم الفني ليصبحوا نواة لتطبيق ريادة الأعمال بجميع المدارس الفنية بالمحافظة حيث قاموا بتدريب 84 معلم بمختلف المدارس والذين قاموا بدورهم بتدريب 300 طالب وطالبة بمختلف المدارس .

وأكد محافظ قنا علي أهمية ريادة الأعمال لأنها تقوم علي مفهوم العمل الحر وتدريب الشباب علي كيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما يساهم في مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب .

وإيمانا  منه بأن التعليم الفني هو المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفيا والتي تلعب دورا هاما في تنمية البلاد أعلن الهجان انه تم الانتهاء من الإنشاءات النهائية للمدرستين الفندقيتين بقنا ودشنا كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ” النداء ” لإنشاء مصنع ملابس جاهزة داخل مدرسة الطويرات الصناعية ، كما تم طرح عملية صيانة شاملة لعدد 13 مدرسة للتعليم الفني بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه ، وتم استصلاح 25 فدان بمزرعة مدرسة الصالحية الثانوية الزراعية  وتم التعاقد مع القوات المسلحة لتوصيل المياه البحاري لمدرسة نقادة الثانوية الزراعية .​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا