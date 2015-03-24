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استشارى نفسى تقدم 6 نصائح ليصبح طفلك مبتكرا

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استشارى نفسى تقدم 6 نصائح ليصبح طفلك مبتكرا استشارى نفسى تقدم 6 نصائح ليصبح طفلك مبتكرا
تسأل قارئة، كيف يمكننى أن أجعل طفلى مبتكرا وأكثر ذكاء؟.. وتجيب الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، قائلة إن الأطفال هبة من الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء، ولذلك يجب على الأسرة الاهتمام بتربيتهم وبتنمية قدراتهم بشتى الطرق.
>و تقدم استشارى الطب النفسى، بعض النصائح ليصبح طفلك مبتكرا، عن طريق:
>1- عليكم بتقبل طرق التفكير لديهم دون وضع قيود، بل عليكم التحدث فيها ومحاولة تطويرها للأحسن ومع أعطاء أسباب هذه التعديلات والتطورات.
>2- من الأفضل ترك أطفالكم فى غرفة الألعاب، يلعبون وتقبلوا أن يكسروا بعض الأشياء فعند تكسيرهم للأشياء يبدءون فى التفكير فى أفضل الطرق لإعادة إصلاحها، وبهذا يصبح مبتكرا.
>3- دعوهم يشاهدون بعض البرامج التى تساعد على تطويرهم ككيفية تركيب المكعبات، تصليح الأشياء التالفة فى المنزل ولكن بمعدات مصنوعة من البلاستك، أى اتركوهم يجربون ويبدعون دون مشاركتكم ومساعدتكم لهم.
>4- مراقبة طريقة تفكرهم وإعطائهم فرصة للمغامرة.
>5- مشاركتكم فى فرحهم وحزنهم من أهم الأشياء التى تطور عقلية طفلك، وتجعلهم أكثر إبداعا.
>6- يجب عليكم التحدث بشكل فعال مع أطفالكم، لأنه يجلب لهم أفكار جديدة، يعطيهم الشعور بالحب والحنان، ويتعلمون من الأفكار الجديدة.

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