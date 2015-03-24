الخارجية تعلن الاتفاق على مزرعة مصرية موريتانية على مساحة 500 فدان

أعلن سفير جمهورية مصر العربية في نواكشوط أحمد فاضل يعقوب أنه قد تم الاتفاق من حيث المبدأ مع الأشقاء الموريتانيين على إنشاء مزرعة مشتركة بين البلدين ، على مساحة نحو 500 فدان في منطقة الجنوب الموريتاني بالقرب من نهر السنغال، وهى منطقة تتسم بالخصوبة وصلاحيتها للزراعة.

وأضاف يعقوب أنه قد تم الاتفاق بين وفد وزارة الزراعة المصرية والمسئولين في موريتانيا على اختيار موقع ومكان المزرعة بعد أن قام الوفد بزيارة على الطبيعة لعدة مناطق ووقع الاختيار على أنسبها.

وعبر السفير عن اعتقاده بأن هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ العلاقات بين البلدين سيعود بالفائدة على الطرفين، ويأتي في إطار العلاقات الممتازة بين البلدين الشقيقين. وبمقتضى مشروع الاتفاق ستقدم مصر خبرتها الزراعية للأشقاء الموريتانيين إضافة إلى بعض الآلات والمعدات، وأضاف أنه من المتوقع أن يتم زراعة أنواع مختلفة من القمح والفاكهة والخضروات، مؤكدا أنه سيتم توقيع مذكرة التعاون الخاصة بالمزرعة وعقد إدارتها في القريب العاجل.