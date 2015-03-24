21 ملحق تجارى بينهم 9 فتيات يؤدون القسم أمام وزير الصناعة والتجارة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة بصدد إجراء هيكلة شاملة لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج من خلال إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى لهذه المكاتب بهدف تعظيم الإستفادة منها فى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر مع مختلف دول العالم والتركيز على المناطق التى تتميز بتوافر فرص واعدة للمنتجات والاستثمارات المصرية خاصة السوق الإفريقى.

وقال وزير الصناعة والتجارة فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الملحقين التجاريين عليهم دور كبير فى تعزيز العلاقات الإقتصادية لمصر مع مختلف دول العالم ليس على المستوى التجارى فقط وإنما الإقتصادى بصفة عامة مثل الترويج للإستثمار فى مصر وعرض فرص الإستثمار المتاحة وكذا مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار الوزير،خلال لقاء الوزير بالدفعة الجديدة للملحقين التجاريين الذين أدوا القسم القانونى أمام الوزير صباح اليوم الثلاثاء، وهم 21 ملحق تجارى منهم 9 من الفتيات و12 من الشباب، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى و هالة الشواربى مستشار الوزير للمشروعات التنموية والموارد البشرية والوزير مفوض تجارى أحمد حسنى مدير مكتب الوزير إلى ان هذه الدفعة تعد من أفضل الدفعات التى انضمت إلى جهاز التمثيل التجارى حيث تم إختيارهم بعناية فائقة ووفق معايير تعتمد فى الأساس على معيار الكفاءة والتميز وليس لإعتبارات المحسوبية أو الوساطة، مؤكداً أن إنتقاء هذه العناصر الشابة سيسهم فى تطوير منظومة الدبلوماسية التجارية المصرية وتنمية العلاقات المشتركة مع مختلف دول العالم.

ولفت الوزير،إلى أهمية منح الملحقين الجدد التدريب اللازم والكافى لإكسابهم مهارات التفاوض والإطلاع على إقتصاديات الدول وطبيعة الأسواق المختلفة إلى جانب الإطلاع على الدوريات العالمية والتقارير الدولية للتعرف على منظومة التجارة العالمية وجميع التطورات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالاقتصاد المصرى تمهيدا لإلحاقهم بمكاتب التمثيل التجارى فى الخارج هذا فضلاً عن الإرتقاء بقدراتهم للدفاع عن حرية التجارة فى اطار المنافسة الشريفة.

وأوضح عبد النور، أن السياسة الإقتصادية المصرية تعتمد على 3 محاور اساسية تشمل الإرتقاء بتنافسية المنتج المحلى ورفع مستوى المواصفات المصرية لتواكب التطورات الخارجية وكذا العمل على جلب التكنولوجيات الحديثة، لافتاً إلى أن هذه المحاور هى السبيل للمنافسة داخليا وخارجياً.

>ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى ان هذه الدفعة والتى تضم 21 ملحق تجارى تم اختيارهم من بين 50 من المتقدمين، لافتاً الى حرص الجهاز على ضخ دماء جديدة لتطوير أسلوب وأداء المكاتب التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً تطوير الموقع الإلكترونى للجهاز بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ليكون مرآه تعكس جهود الجهاز فى تنمية التجارة الخارجية المصرية ومساعدة المنتجين المصدرين على دخول الأسواق الجديدة هذا فضلاً عن عرض فرص الإستثمار المتاحة فى مصر لجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر.

وأضاف أنه تم تكليف كافة المكاتب التجارية بالخارج وعددها 58 مكتب لمتابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادى للتنسيق فيما بين الشركات الأجنبية والمصرية لتنفيذ الشراكات والمشروعات التى تم الإتفاق عليها خلال فعاليات المؤتمر.

ومن جانبهم أشار الملحقين التجاريين الجدد بنزاهة وشفافية عملية اختيارهم لتولى هذه المهمة وكذا الدعم الكبير الذى وجدوه سواء من الوزير أو من مسئولى جهاز التمثيل التجارى وهو ما يحملهم مسئولية كبيرة لخدمة منظومة التجارة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

واستمع الوزير إلى أفكار ورؤى الملحقين الجدد لتحسين صورة جهاز التمثيل التجارى وإمكانية تطويره ليقوم بدور أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز علاقات مصر الإقتصادية مع مختلف دول العالم.

والملحقين الجدد هم مصطفى طارق عباس، وسام حامد عبد الحليم، أحمد عادل عبد المنعم، أحمد منجى على، دينا هانى هلال، أحمد صلاح السيد، لبنى عصام حسن، مروة هشام محمد، عمرو عادل مصطفى، محمود أمين أحمد، أحمـــــد وائـل الـشافعى، شيمـاء حسن فريد، نهى شعيب صيام، هابــى طـــارق فتــحى، أحمد حسـن عبـد الرؤف، مــاجد مجـدى عــــز الدين، المعتز بالله عزت، هدى أحمد عبدالله، محمود صبحى عبدالهادى، أحمد محمد سامى، كريستين منير فرج .

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