راكب يخفي 640 أمبولة تثبيت حمل داخل أحذية في المطار‎

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم ، من إحباط محاولة تهرب كمية كبير من الأدوية المدعمة الخاصة بتثبيت الحمل مع راكب مصري قبل سفره إلي السعودية ، أخفاها داخل أحذية لتضليل رجال الأمن وبيعها هناك ، والاستفادة بفارق الأسعار وتحقيق مكاسب مادية.

و ذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية على ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى جدة اشتبه أحد ضباط المباحث في حقائب الراكب المصري “السيد . أ .ع” ، بفتح الحقائب بمعرفة الراكب عثر بداخلها على كمية من الأدوية المدعمة الخاصة بتثبيت الحمل و عددها ٦٤٠ أمبولة ، مدون علية باللغة الانجليزية “Depo Provera” مخبأة بداخل مجموعة من الأحذية البلاستيكية.

وأمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بإلغاء سفر الراكب وإحالته للنيابة للتحقيق معه.