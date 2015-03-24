ضبط 4 أشخاص ينتمون للإخوان بتهمة استهداف رجال الأمن

قامت قوات الأمن بضبط أربع أشخاص من جماعة الأخوان لقيامهم بأطلاق أعيرة نارية تجاه رجال الأمن والمواطنين وإصابتهم.

وتم رصد ومتابعة عدد 50 شخص من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة القصيرين دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين والقوات مما ادى إلى إصابة ثلاثة مواطنيين.

- واستطاعت قوات الأمن بالقبض على كل من “شعبان عيد حسن ،يبلغ48 عاما موظف ومقيم بدائرة القسم” ،”ونجله ميسرة ،طالب ويبلغ 22 عاما 22 طالب، ومقيم بذات العنوان ” ،و “نجله أيمن،طالب ويبلغ 23 عاما طالب” ، و”نجله أسامة، ويبلغ 18 عاما”.

وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم 3 “اسبراى” ، ولافتة مدون عليها “مصر مش للبيع” ، جهاز كمبيوتر “لاب توب”، و 3 فارغ لطلقات خرطوش ،و 5 فارغ ألعاب نارية.

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية ، وتحرر عن ذلك ملحق للمحضر الاصلى وجارى عرضهم علي النيابة العامة.