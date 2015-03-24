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بالفيديو.. محافظة أسيوط تتبنى مبادرة تحسين منظومة الخدمات الحكومية

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بالفيديو.. محافظة أسيوط تتبنى مبادرة تحسين منظومة الخدمات الحكومية بالفيديو.. محافظة أسيوط تتبنى مبادرة تحسين منظومة الخدمات الحكومية

محافظ أسيوط

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة أسيوط لقاءاً تعريفياً عن مبادرة تحسين منظومة الخدمات الالكترونية بحضور ممثلى ادارة المشروعات بوزارة الاتصالات والذى أقيم تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط بحضور ياسر مصطفى زهران مدير ادارة المشروعات العاجلة بوزارة الاتصالات ويحيى بدوى على وشريف عبد المنعم الديب منسقا المشروعات بالوزارة ، ورؤساء المراكز والاحياء ومديروا الادارات بالديوان العام وممثلوا مديريات الخدمات بالمحافظة .

وقالت فاطمة الخياط مدير مركز المعلومات بالمحافظة إن اللقاء يهدف الى تفعيل تحسين منظومة الخدمات التابعة للمحافظة باستخدام احدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة فى رفع جودة الخدمات الجماهيرية التى تقدمها المحافظة والجهات التابعة لها من اجل توفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين ايضا ولتحسين كفاءة ادارة الخدمات الجماهيرية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض انشطة بروتوكول التعاون المقترح من حيث توفير خدمات مبادرة زيادة الانتاجية ورفع الكفاءة وتوفير نظام التراسل الالكتروني وتوفير منظومة ادارة الاسطول وتوفير منظومة الرصد البيئى وتوفير نظم المعلومات الجغرافية جغرافيةGIS  لانشاء خرائط جغرافية رقمية للمواقع الهامة مثل المستشفيات ومحطات الوقود ومشروعات انابيب البوتاجاز وغيرها لمساعدة متخذى القرار لدى ارشفة بعض الوثائق الهامة لدى الطرف الثانى حيث يتم توفير نظام آلى لارشفة الوثائق الهامة وتطوير مراكز المعلومات والاتصالات حيث يتم الاستفادة من خدمات مراكز الاتصالات لضمان سرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة ودراسة تطوير ورفع كفاءة مكونات مركز المعلومات من اجهزة خوادم وخلافه لتواكب المنظومة المطورة بالاضافة الى تطوير البوابة الالكترونية للمحافظة بالاضافة الى التنمية البشرية والتدريب وتقديم الاستشارات الفنية فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات .

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