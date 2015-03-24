أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

عضو بالقومي لحقوق الإنسان: مرسي مسئول عن الأعمال الإرهابية في سيناء

Google+ Print
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: مرسي مسئول عن الأعمال الإرهابية في سيناء عضو بالقومي لحقوق الإنسان: مرسي مسئول عن الأعمال الإرهابية في سيناء

مرسي

قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في سيناء الآن من أعمال إرهابية تتحمل مسؤوليته جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي الذي أوقف الخطة نسر للجيش، بعد أن أوفد محمد الظواهري وآخرين للتفاوض مع السلفية الجهادية.

وأضاف «سلام»، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك جاء في وقت تدفقت فيه كميات كبيرة من الأسلحة عبر ليبيا بحجة أنها تذهب إلى حماس عبر الأنفاق.

وكشف «سلام» عن تقرير أعدته وحدة مكتب الشكاوى التابعة للمجلس بشأن الأوضاع التي تشهدها سيناء، وعمليات العنف والإرهاب، والذي أوضح أنه اجتمع في تلك الفترة كل من عادل حبارة والجهاديون والتكفيريون في صحراء سيناء البالغ مساحتها نحو 61 ألف كيلو متر، بينما انضم لهم من كل أنحاء العالم من باكستان وليبيا والعراق وسوريا وأفغانستان وأوروبا وتنظيم بيت المقدس وجندالله من قطاع غزة عبر الانفاق بعد الخلاف مع حماس.

وأشار إلى أن التكفيريين يعيشيون في بؤر معينة داخل المزارع في الكتلة السكنية، ومنها ما هو تحت الأرض في أماكن متفرقة، موضحا أنهم يستخدمون طرق اتصالات مختلفة منها الثريا أو أورانج الإسرائيلية.

ونوه إلى أن قبائل ومشايخ سيناء لا يستطيعون التعاون الكامل مع القوات المسلحة لأن التكفيريين يقتلون كل من يشتبه في تعاونه مع الجيش أو الشرطة، مشيرا إلى أنه حتى صباح أمس وصل عدد المقتولين من الشيوخ والشباب نحو 181 شخصا في سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل