طالب يعتدى على مدرس ضربه بالعصا فى الطابور بمدرسة إعدادى بسوهاج

شهدت مدرسة العتامنة الإعدادية التابعة لإدارة طما التعليمية، تعدى طالب بالضرب على مدرس وإصابته بالعين، عقب قيام المدرس بضربه بالعصا أثناء الطابور.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بتبادل الضرب بين طالب ومدرس، وقيام كلاهما بعمل تقرير طبى يفيد إصابته.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز والنقيب رفعت الحلوجى معاون مباحث المركز، بتقدم ولى أمر الطالب "محمد . ج . أ" طالب بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة العتامنة الإعدادية، يفيد تعدى "عربى . أ . م" مدرس بنفس المدرسة عليه بالضرب وإصابته بكدمة بالذراع، وفور حضور المدرس أقر أمام رجال المباحث، أنه أثناء قيامه بتنظيم الطابور شاهد الطالب يتكلم أكثر من مرة، فوجهه بالصمت، إلا أن الطالب لم يمتثل لأوامره، فضربه بالعصا، الأمر الذى دفع الطالب للتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، فتم تحرير محضر برقم 3771 إدارى المركز وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

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