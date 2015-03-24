رفع 107 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 107 ملايين و816 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس بنسبة 44.88% من المستهدف رفعه وهو 250 مليون متر مكعب بمتوسط تكريك يقرب من مليون و235 ألف متر مكعب يوميا.

وقال المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن هناك 34 كراكة تعمل حاليا فى أعمال التكريك بقطاعات المشروع الثلاثة منها: 20 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى- الهولندى" تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 75 مليونا و514 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة بنسبة 42.14%، و9 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف "البلجيكى -الأمريكى" نجحت فى رفع 26 مليونا و622 ألفا و500 متر مكعب بنسبة 57.88%، إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 5 ملايين و679 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 36.64%.

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