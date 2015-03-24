وفد قطرى يغادر مطار القاهرة متجها إلى شرم الشيخ استعدادا للقمة العربية

غادر مطار القاهرة الدولى وفد قطرى برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد القطرى سلطان بن راشد الخاطر، متوجها إلى شرم الشيخ، وذلك ضمن عدد من الوفود العربية المشاركة بالقمة العربية رقم "26" التى تعقد فى شرم الشيخ خلال أيام.

وتناقش القمة فى دورتها المقبلة، العديد من الملفات فى مقدمتها الأمن القومى ومكافحة التنظيمات الإرهابية، كما سيتم بحث تقرير بشأن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة، وتقرير بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى الرياض.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول الوفد القطرى، بمبنى الركاب رقم "1" و"3" على الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ.

وذكرت مصادر دبلوماسية بالمطار أن هناك إخطارا مفتوحا بوصول وزير الخارجية القطرى دون تحديد موعد لوصوله بالمطار، وأشارت المصادر إلى أنه جار إنهاء إجراءات وصول وفود من موريتانيا وفلسطين ولبنان وتونس للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة.