مشايخ السلوم لـ"محلب": سنظل على العهد مع الجيش المصرى

خرج الكثيرون من شيوخ وعمد وعواقل قبائل محافظة مطروح لمقابلة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،ومرافقيه، خلال زيارتهم المحافظة، حيث اصطف شيوخ وعمد مدينة السلوم فى مدخل المدينة، لمصافحة رئيس الوزراء.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا معهم، أعلنوا فيه عن بعض مطالبهم سواء بتيسير إجراءات منفذ السلوم، أو بالاهتمام بالخدمات الصحية، وتمليك الأراضى، وغيرها، ووعد رئيس الوزراء بالعمل على تلبية مطالبهم، كما أعلنوا مبايعتهم للرئيس السيسى، ولرئيس الوزراء، مؤكدين أنهم سيظلون حراساً لبوابة مصر الغربية، وسيظلون على العهد مع جيش مصر العظيم، وشرطتها.

وفى "سيدى برانى"، صافح رئيس الوزراء، شيوخ القبائل، وطلاب المدارس، الذين كانوا فى مدخل المدينة، وكلف وزير الصحة بإرسال قوافل طبية لهم على الفور، استجابة لمطالبهم، وحل مشكلات المستشفى القائمة.