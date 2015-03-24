بالفيديو والصور.. وقفة لخريجي هندسة البترول أمام الوزارة للمطالبة بالتعيين

نظم، ظهر اليوم ، شباب الخريجين من كلية هنسة قسم بترول، من دفعة 2009 إلى دفعة 2014 ، أمام وزارة البترول بمدينة نصر ، للمطالبة بالتعيين .

وقال أحمد علي عيد، أحد الداعين للوقفة، إن جميع الداعيين للوقفة اليوم، قد اجتازوا جميع الاختبارت الخاصة بالهيئة العامة للبترول ، وقد ظهرت النتيجة بالنجاح للجميع منذ أغسطس 2014، مضيفًا إنه علي الرغم من النجاح لم يتم تعيين سوي عشر المتقدمين ،مشيرًا إلى أن الوزير،قد وافق علي مقابلة وفد منهم لبحث مطالبهم في التعيين.

وأوضح كرولوس عطية أحد الخريجين فى تصريح لوكالة أنباء “أونا”، أن أهم مطالبهم ، أن يتم توزيع جميع الخريجين علي قطاعات البترول قبل انتهاء السنة الحالية ، و أن يوجد سند رسمي من جانب وزير البترول لضمان حقهم في التعين ،مطالبًا عبد الحميد الديب أن تكون هناك شفافية في التعين .

المراسل: أحمد سامح‎

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