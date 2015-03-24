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القبض على «القناوى» المتهم بالنصب على شباب الخريجين بأسيوط

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القبض على «القناوى» المتهم بالنصب على شباب الخريجين بأسيوط القبض على «القناوى» المتهم بالنصب على شباب الخريجين بأسيوط

 

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلي صباح اليوم من ضبط المدير التنفيذي لإحدى المشروعات الخدمية وعضو جمعية انقاذ مرضي الصعيد بجامعة اسيوط بتهمة النصب علي عدد من المواطنين وايهامهم بقدرتة علي تعيينهم بالجامعة والكهرباء.

كانت معلومات وردت للعميد صلاح ابوسحلي رئيس مباحث الاموال العامة بمنطقة الوجه القلبي تفيد قيام المدعو “عبدالرحيم م” وشهرتة القناوي بالنصب علي 10 من خريجي المعاهد والكليات من أبناء اسيوط  وحصوله علي ما يقرب من 400 الف جنية مقابل تعيينهم بالجامعة والكهرباء مستغلا علاقاتة بالمسئولين بالجامعة.

وعقب تقنين الإجرءات واستئذان النيابة العامة تم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم واحد المبلغين اعترف خلالها بحصوله علي مبالغ مالية منهم لتعيينهم بالوظائف المتفق عليها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم مدرس بالمدرسة الثانوية التجارية بالمحروسة بقنا ومنقطع عن العمل منذ عام تقريبا ومقيم باسيوط واستغل العمل باحدي الجرائد المحلية واستخراج كارنية عضوية النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وتعرف علي بعض المسئولين في أسيوط مستغلا الكارنية وقام بالنصب علي بعض المواطنين.

وأكدت التحريات أن المتهم تربطة علاقة وطيدة ببعض المسئولين بجامعة أسيوط تم إعداد كمين من مباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلي برئاسة العميد صلاح أبوسحلي وأشراف اللواء مصطفي جنيدي مدير منطقة الوجه القبلي والقي القبض علي المتهم بأحد الأكمنة بشارع الجمهورية وبتفتيشة عثر بحوزتة علي طلبات لراغبي التعيين بالجامعة.

وحرر المحضر رقم 1627اداري قسم ثان اسيوط وتولي محمود عرابي مدير النيابة باشراف المستشار احمد السروجي رئيس النيابة التحقيق

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