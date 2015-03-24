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بدء وصول الوفود العربية للمشاركة بالقمة العربية في شرم الشيخ‎

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بدء وصول الوفود العربية للمشاركة بالقمة العربية في شرم الشيخ‎ بدء وصول الوفود العربية للمشاركة بالقمة العربية في شرم الشيخ‎

مطار القاهرة الدولي

توافد علي مطار القاهرة الدولي عدد من الوفود العربية المشاركة بالقمة العربية رقم “26″ ، التي تعقد في شرم الشيخ وتبدأ أعمالها خلال الساعات القادمة بمدينة السلام ، وسط إقبال عربي كبير لمناقشة أخر تطورات الأوضاع علي الساحة العربية ، خاصة مشاكل الأمن القومي ، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، كما سيتم بحث تقرير بشأن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة ، وتقرير بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول الوفود بمبني الركاب رقم “1″ و”3″ علي الرحلات المتجهة إلي شرم الشيخ.

وذكرت مصادر دبلوماسية بالمطار وصل وفد أردني برئاسة وزير الخارجية الأردني ، كما وصل وفد صومالي برئاسة وزير المالية الصومالي ، ووصل وفد قطري برئاسة وكيل وزراة الاقتصاد القطري.

وأضافت المصادر أن هناك إخطار مفتوح بوصول وزير الخارجية القطري ، دون تحديد موعد لوصوله بالمطار.

وأشارت المصادر إلي أنه جاري إنهاء إجراءات ، وصول وفود من موريتانيا وفلسطين ولبنان وتونس إلي مدينة السلام التي تشهد القمة العربية للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة.

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