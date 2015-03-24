الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة: 6 أبريل انتهاء حفر قناة السويس الجديدة

قال اللواء أركان حرب كامل وزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، المشرف العام على مشروع قناة السويس الجديدة، إن جميع أعمال الحفر بقناة السويس الجديدة ستنتهى فى 6 أبريل المقبل، وأن أعمال التكريك لتعميق القناة ستنتهى بداية يوليو المقبل، كما أن الشهر الأخير قبل افتتاح القناة فى 6 أغسطس سيخصص لتجهيز القناة.

وأضاف اللواء كامل وزير، خلال استقبال عدد من الفتيات اليوم الثلاثاء للاحتفال بيوم الفتاة المصرية، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن عدد السفن التى تعبر قناة السويس حاليا 47 سفينة يوميا، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة ستوفر 11 ساعة لعبور السفن، كما ستسمح بمرور السفن ذات الغاطس العميق التى كانت لا تعبر القناة، وسيزداد العدد إلى 100 سفينة يوميا، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

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