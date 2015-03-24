للمرضى المصابين بفيروسى C وB معا.. الأدوية الجديدة تقضى على فيروس سى فقط

يسأل عدد كبير من المرضى الذين يعانون من فيروسى سى وبى معا هل يمكن تناول العلاج الجديد السوفالدى للتخلص من فيروس سى وهل الأدوية الحديثة قادرة على التخلص من الفيروسين معا أم أنها تعمل على التخلص من فيروس سى فقط وهل سينشط فيروس بى وبما ينصح الأطباء هل تناول الأدوية الحديثة أم عدم تناولها حتى لا ينشط فيروس بى؟. - الأدوية الجديدة التى تعالج فيروس سى تقضى على فيروس سى فقط

>قال الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس من المعروف أن الأدوية الجديدة التى تعالج فيروس سى لا تصلح لإحباط تكاثر فيروس بى حيث أن فيروس سى RNA أما فيروس بى DNAولذا فإن الأدوية التى تحبط تكاثر فيروس سى لا تحبط تكاثر فيروس بى ويجب على طبيب الكبد المختص مراعاة أن فيروس بى يتم إحباطه بواسطة فيروس سى، لذلك فإنه فى بعض الأحيان أثناء علاج فيروس سى واختفائه من دم المريض يحدث نشاط فى فيروس بى وإذا لم يتنبه الية المريض يحدث تدهور فى حالة الكبد حتى بعد الخلاص من فيروس سى ويجب التنبيه على اطباء الكبد بعمل تحاليل دورية لمرضى الفيروسين معا لمنع حدوث نشاط لفيروس بى بعد الخلاص من فيروس سى وهذه التحاليل تشمل تحليل البى سى آر لفيروس بى أثناء أخذ علاج فيروس سى وخاصة بعد الانتهاء من العلاج والشفاء من فيروس سى. - تناول علاج الفيروسين معا إذا كانا نشيطين

>وأشار أن هناك نوعين من المرضى الذين يعانون من الفيروسين معا والنوع السائد هو مرضى فيروس سى النشط والذى يصاحبه فيروس بى الخامل وهذا هو الغالب فى 80 % من مرضى الفيروسين معا أما النوع الثانى فهو للمرضى الذين يعانون من نشاط الفيروسين معا، بمعنى أن البى سى آر يكون إيجابيا للفيروسين معا فى هؤلاء المرضى، ولذا يجب التأكيد على إعطاء علاج فيروس بى مثل التينوفوفير أو الأنتى كفير من البداية وأثناء العلاج من فيروس سى. - لا يوجد تعارض بين العلاجين..

>وأكد أنه يجب إعطاء العلاجين معا عند وجود نشاط بالفيروسين معا ولا يوجد تعارض بين إعطاء الأدوية الخاصة بفيروس سى وبى فى نفس الوقت لأن أدوية فيروس بى آمنة مثل أدوية فيروس سى الحالية، ويجب التأكيد على ضرورة متابعة مرضى الفيروسين معا وخاصة النوع السائد الذى يعانى فيه المريض من نشاط لفيروس سى وخمول فى فيروس بى، لأن علاج فيروس سى من الممكن أن يؤدى إلى نشاط فيروس بى وتدهور حالة كبد المريض.

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شبكةعيونالإخبارية

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