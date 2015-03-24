المرصد السورى: الإرهابيون جنِّدوا أكثر من 400 طفل خلال العام الجارى

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن تنظيم (داعش) لا يزال مستمراً فى استقطاب الأطفال وتجنيدهم ضمن صفوفه، تحت مسمى "أشبال الخلافة"، حيث تم توثيق انضمام ما لا يقل عن 400 طفل دون سن الـ 18 إلى صفوف التنظيم منذ مطلع العام الجارى، وحتى أمس الاثنين فى مناطق سيطرة التنظيم داخل الأراضى السورية.

وقال المرصد ، فى بيانه اليوم الثلاثاء، إن التنظيم شهد أيضا انضمام ما لا يقل عن 120 مقاتلاً جديداً إليه، منذ مطلع العام الحالى.

وأشار المرصد إلى أن الأشهر الثلاثة الأخيرة تعد الأقل من حيث نسبة الانضمام إلى التنظيم، من قبل المقاتلين من جنسيات سورية وعربية وأجنبية على حد سواء، منذ إعلان التنظيم لـ "خلافته" فى 28 من يونيو الماضى.