أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: الإرهابيون جنِّدوا أكثر من 400 طفل خلال العام الجارى

Google+ Print
المرصد السورى: الإرهابيون جنِّدوا أكثر من 400 طفل خلال العام الجارى المرصد السورى: الإرهابيون جنِّدوا أكثر من 400 طفل خلال العام الجارى
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن تنظيم (داعش) لا يزال مستمراً فى استقطاب الأطفال وتجنيدهم ضمن صفوفه، تحت مسمى "أشبال الخلافة"، حيث تم توثيق انضمام ما لا يقل عن 400 طفل دون سن الـ 18 إلى صفوف التنظيم منذ مطلع العام الجارى، وحتى أمس الاثنين فى مناطق سيطرة التنظيم داخل الأراضى السورية.

وقال المرصد ، فى بيانه اليوم الثلاثاء، إن التنظيم شهد أيضا انضمام ما لا يقل عن 120 مقاتلاً جديداً إليه، منذ مطلع العام الحالى.

وأشار المرصد إلى أن الأشهر الثلاثة الأخيرة تعد الأقل من حيث نسبة الانضمام إلى التنظيم، من قبل المقاتلين من جنسيات سورية وعربية وأجنبية على حد سواء، منذ إعلان التنظيم لـ "خلافته" فى 28 من يونيو الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365