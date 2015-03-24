«نيويورك تايمز»: نتنياهو يعتذر عن تصريحاته ضد «عرب إسرائيل» والبيت الأبيض لايهتم

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم اعتذارًا أمس عما بدر منه من تصريحات “عنصرية” الأسبوع الماضي لاقت انتقادات واسعة النطاق بأن المواطنين العرب كانوا يصوتون “بأعداد كبيرة”.

وقالت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الالكتروني، إن إشارة جديدة صدرت عن البيت الأبيض بأنه لا يزال غاضبًا من نتنياهو بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية، والتي أغلقت فيما يبدو أيضًا الباب أمام حل الدولتين لتسوية الأزمة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأيام التي تلت الانتخابات الإسرائيلية، لاقى نتنياهو انتقادات بسبب تصريحيين أدلى بهما: تأكيده عدم إقامة دولة فلسطينية في عهده، وانزعاجه من تصويت مواطني عرب إسرائيل.

وسلطت الصحيفة الضوء على قول دينيس ماكدونو كبير موظفي البيت الأبيض أنه “بعد الانتخابات، قال نتنياهو إنه لم يغير موقفه، ولكن بالنسبة للكثيرين في إسرائيل والمجتمع الدولي، فإن مثل هذه التعليقات المتناقضة تشكك في التزامه بحل الدولتين”.

وتابعت الصحيفة أنه عقب التصويت، قال نتنياهو إن إشارته إلى عرب اسرائيل لم يقصد بها حثهم على العدول عن التصويت لكنها كانت تشجيعًا لمؤيديه على الإدلاء بأصواتهم، أما بالنسبة لتصريحاته بشأن إقامة دولة فلسطينية، فأسيء فهمها على نطاق واسع، وأنه لا يزال يؤيد الفكرة لكن ليس في ظل الظروف الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يبال بتغيير التصريحات، كما وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتقادات لاذعة ضد نتنياهو في مقابلة مع صحيفة هافينجتون بوست، يوم السبت الماضي.

وقالت الصحيفة إنه بينما صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست بأنه كان من الملائم لنتنياهو الاعتذار عن تصريحاته حول عرب إسرائيل، لم يكن هناك أي إشارة على تخفيف الإدارة الأمريكية لحدة غضبها حيال نتنياهو، بسبب تعليقاته حول القضية الفلسطينية.

وعادت الصحيفة إلى قول ماكدونو “لا يمكن أن ندعي ببساطة أن هذه التعليقات لم تصدر”، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما أضاف أن خيار حل الدولتين “لا يزال هدفنا اليوم لأنه هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

ا ش ا