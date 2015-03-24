أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. معلمون يحتجون أمام وزارة «التربية والتعليم» للمطالبة بتعيينهم

Google+ Print
بالصور.. معلمون يحتجون أمام وزارة «التربية والتعليم» للمطالبة بتعيينهم بالصور.. معلمون يحتجون أمام وزارة «التربية والتعليم» للمطالبة بتعيينهم

احتجاج المدرسين

نظم عدد من المعلمين خريجي الدفعات السابقة، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية و التعليم، للمطالبة بالتعيين في المدارس الحكومية أسوة بزملائهم حديثي التخريج، منددين بتعيين حديثي التخرج في مقابل تعسف اجراءات تعيين القدامى من الخريجين.

وردد المحتجون عددًا من الهتافات، تطالب بنزول وزير التربية و التعليم للتحدث إليهم، وهتافات أخرى تطالب بإقالته لتجاهله مطالبهم منذ إعلان رئيس الجمهورية عن وظائف المعلمين.

وانتشرت تكثيفات أمنية تابعة لقوات الأمن المركزي بمحيط وزارة التربية و التعليم، بعد قيام المحتجون بطرق أبواب الوزارة لتجاهل المسؤولين، محاولين تهدئة غضب المحتجون.

كان رئيس الجمهورية، قد أعلن عن فتح أبواب مديريات التربية و التعليم بالقاهرة والمحافظات، لتقدم خريجي الكليات التعليمية لتعيينهم بالمدارس في عدد وظائف أعلن عنه رئيس الجمهورية بـ30 ألف وظيفة.

مراسل: شمس الدين مرتضى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا