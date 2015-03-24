بالصور.. معلمون يحتجون أمام وزارة «التربية والتعليم» للمطالبة بتعيينهم

نظم عدد من المعلمين خريجي الدفعات السابقة، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية و التعليم، للمطالبة بالتعيين في المدارس الحكومية أسوة بزملائهم حديثي التخريج، منددين بتعيين حديثي التخرج في مقابل تعسف اجراءات تعيين القدامى من الخريجين.

وردد المحتجون عددًا من الهتافات، تطالب بنزول وزير التربية و التعليم للتحدث إليهم، وهتافات أخرى تطالب بإقالته لتجاهله مطالبهم منذ إعلان رئيس الجمهورية عن وظائف المعلمين.

وانتشرت تكثيفات أمنية تابعة لقوات الأمن المركزي بمحيط وزارة التربية و التعليم، بعد قيام المحتجون بطرق أبواب الوزارة لتجاهل المسؤولين، محاولين تهدئة غضب المحتجون.

كان رئيس الجمهورية، قد أعلن عن فتح أبواب مديريات التربية و التعليم بالقاهرة والمحافظات، لتقدم خريجي الكليات التعليمية لتعيينهم بالمدارس في عدد وظائف أعلن عنه رئيس الجمهورية بـ30 ألف وظيفة.

مراسل: شمس الدين مرتضى