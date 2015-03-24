آداب سوهاج تنظم ندوة بمناسبة يوم المرأة المصرية

نظمت كلية الآداب بالتعاون مع قصر الثقافة بسوهاج ندوة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية امس.

> وصرح نبيل نور الدين رئيس الجامعة أن هذه الندوة تأتى ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي والاحتفال بيوم المرأة المصرية وذلك بهدف تسليط الضوء على أهميه دور المرأة داخل المجتمع ، وضرورة العمل على تثقيفها وتوعيتها في شتى نواحي الحياة باعتبارها شريكا أساسيا في المجتمع.

> وأكد كريم مصلح عميد كليه الآداب على دور المرأة الهام على مر العصور ومكانتها ووضعها في الحضارات والثقافات المختلفة ، وتكامل دورها جنبا إلى جنب مع الرجل.

> وقال فتوح أحمد خليل وكيل كلية الآداب لشئون البيئة وخدمه المجتمع إن الندوة تضمنت عدة محاضرات حيث القت د. مديحه عبادة محاضرة عن أشكال العنف الأسرى وتأثيره على المجتمع .

كما تحدث عمرو شلتوت عن دور المرأة المصرية فى الأسرة و المجتمع ممثلا عن قصر ثقافة سوهاج . كما تضمنت ايضا عدة أنشطة تثقيفية وتعليمية، كما قام الشاعر رمضان عبد اللاه بإلقاء بعض القصائد الشعرية.