أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

آداب سوهاج تنظم ندوة بمناسبة يوم المرأة المصرية

Google+ Print
آداب سوهاج تنظم ندوة بمناسبة يوم المرأة المصرية آداب سوهاج تنظم ندوة بمناسبة يوم المرأة المصرية

 

آداب سوهاج

نظمت كلية الآداب بالتعاون مع قصر الثقافة بسوهاج ندوة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية امس.
> وصرح  نبيل نور الدين رئيس الجامعة أن هذه الندوة  تأتى ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي والاحتفال بيوم المرأة المصرية وذلك بهدف تسليط الضوء على أهميه دور المرأة داخل المجتمع ، وضرورة العمل على تثقيفها وتوعيتها في شتى نواحي الحياة باعتبارها شريكا أساسيا في المجتمع.
> وأكد كريم مصلح عميد كليه الآداب على دور المرأة الهام على مر العصور ومكانتها ووضعها في الحضارات والثقافات المختلفة ، وتكامل دورها جنبا إلى جنب مع الرجل.
> وقال فتوح أحمد خليل وكيل كلية الآداب لشئون البيئة وخدمه المجتمع  إن الندوة تضمنت عدة محاضرات حيث  القت  د. مديحه عبادة محاضرة عن أشكال العنف الأسرى وتأثيره على المجتمع .

كما تحدث عمرو شلتوت عن دور المرأة المصرية فى الأسرة و المجتمع ممثلا عن قصر ثقافة سوهاج . كما تضمنت ايضا عدة أنشطة  تثقيفية  وتعليمية،  كما قام الشاعر رمضان عبد اللاه بإلقاء بعض القصائد الشعرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا