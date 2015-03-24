محافظ أسيوط يحيل 26 موظفاً وصيدليًا بصحة وتعليم الفتح للتحقيق

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إحالة 16موظفاً و4 صيادلة إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة نتيجة عدم تواجدهم بمحل عملهم وعدم توقيعهم بدفتر الحضور والانصراف ؛ وذلك بناء على تقرير لجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة والتي تضم في عضويتها ممثلين للمتابعة والتموين والصحة .

كما قرر المحافظ إحالة 6 موظفين بالإدارة التعليمية بمركز الفتح إلى التحقيق لعدم تواجدهم بمقر العمل وغير محرر لهم خط سير أو إذن كتابي أو تحويل للتأمين الصحي رغم أنهم موقعين بالحضور.

وأكد المحافظ على توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية على كل من يقصر في أداء عمله مشدداً على تلافي الملاحظات وأوجه القصور والمتابعة المستمرة من قبل مديرية الصحة على العمل بكافة الإدارات والوحدات الصحية لتقديم الخدمات للمواطنين .

كانت لجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة قد قامت برصد بعض المخالفات خلال مرورها المفاجئ على الإدارة الصحية بالفتح والوحدة الصحية ببني زيد الأكراد ووحدة طب الأسرة بالطوابية التابعة للإدارات الصحية بمركز الفتح وكذلك بإدارتي الزراعية والتعليمية بمركز الفتح ؛ وذلك أثناء فترة العمل ما أدى إلى رصد عدد من الملاحظات والمخالفات التي تم في التقرير من خلال اللجنة لاتخاذ اللازم .