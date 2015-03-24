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كامل الوزير: الانتهاء من أعمال الحفر يوليو القادم.. وأنجزنا 95 % من الحفر الجاف

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كامل الوزير: الانتهاء من أعمال الحفر يوليو القادم.. وأنجزنا 95 % من الحفر الجاف كامل الوزير: الانتهاء من أعمال الحفر يوليو القادم.. وأنجزنا 95 % من الحفر الجاف

قناة السويس الجديدة

قال اللواء كامل الوزير -رئيس أركان الهيئة الهندسية لمشروع قناة السويس الجديدة- اليوم الثلاثاء: أنهينا 95% من أعمال الحفر الجاف بالقناة، وتكريك نحو 108 مليون متر مكعب من الرمال المبللة.

وأضاف: الهيئة الهندسية تتولى الإشراف على الكوبرى العائم بمدينة القنطرة شرق لربط الفواصل الملاحية ، كما يتم العمل حاليا على انشاء المعديات الرابطة بين ضفتى القناة، بالإضافة الى أعمال تقوية ودعم أحواض الترسيب لزيادة منسوب مياه قناة السويس الجديدة والحفاظ على الأراضى المملوكة للأهالى بشرق القناة.

وأكد رئيس المشروع أن جميع أعمال الحفر الجاف والتكريك ستنتهى أول يوليو المقبل، وتبدأ حتى موعد افتتاح القناة بـ 5 أغسطس المقبل أعمال الجودة والتأكد أن المجرى الملاحى الجديد صالح لمرور جميع أنواع السفن حتى غاطس 66 قدم.

ا  ش  ا

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