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بدء ملتقى التوظيف السنوي بجامعة النهضة في بني سويف

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بدء ملتقى التوظيف السنوي بجامعة النهضة في بني سويف بدء ملتقى التوظيف السنوي بجامعة النهضة في بني سويف

الدكتور صديق عفيفي رئيس الجامعة

بدأ، اليوم، فى جامعة النهضة ببني سويف ملتقى التوظيف السنوي للجامعة والذى يستمر ليومين.

و يقام الملتقى فى مقر الجامعة بحضور نخبة من أكبر الشركات في مجالات “الصيدلة – الأسنان – جمعيات رجال الأعمال – النقابات المهنية التوظيف- والتدريب- البنوك – الهندسة – الأثاث والتجهيزات – دور النشر بالإضافة الى مشاركة العديد من النقابات المهنية وكذلك شباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل”.

ويتضمن برنامج الملتقى محاضرة افتتاحية بالإضافة إلى معرض منتجات للشركات ، و جلسات تدريب من شركة فودافون.

وأكد الدكتور صديق عفيفي رئيس الجامعة ، حرص إدارة الجامعة دائماً على توفير فرص حقيقية للخريجين في جميع التخصصات منوها إلى أن ذلك يعد أحد أهدافها.

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