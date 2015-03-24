بدء ملتقى التوظيف السنوي بجامعة النهضة في بني سويف

بدأ، اليوم، فى جامعة النهضة ببني سويف ملتقى التوظيف السنوي للجامعة والذى يستمر ليومين.

و يقام الملتقى فى مقر الجامعة بحضور نخبة من أكبر الشركات في مجالات “الصيدلة – الأسنان – جمعيات رجال الأعمال – النقابات المهنية التوظيف- والتدريب- البنوك – الهندسة – الأثاث والتجهيزات – دور النشر بالإضافة الى مشاركة العديد من النقابات المهنية وكذلك شباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل”.

ويتضمن برنامج الملتقى محاضرة افتتاحية بالإضافة إلى معرض منتجات للشركات ، و جلسات تدريب من شركة فودافون.

وأكد الدكتور صديق عفيفي رئيس الجامعة ، حرص إدارة الجامعة دائماً على توفير فرص حقيقية للخريجين في جميع التخصصات منوها إلى أن ذلك يعد أحد أهدافها.