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مقتل 148 شخصًا في تحطم طائرة ألمانية فوق جبال الألب الفرنسية

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مقتل 148 شخصًا في تحطم طائرة ألمانية فوق جبال الألب الفرنسية مقتل 148 شخصًا في تحطم طائرة ألمانية فوق جبال الألب الفرنسية

أرشيفية

أعلنت، اليوم الثلاثاء، الشرطة الفرنسية تحطم طائرة ركاب، تقل 148 راكبًا، فوق منطقة في جنوب جبال الألب.

وقالت مصادر صحفية محلية، إن الطائرة وهي من طراز إيرباص ايه- 320،كانت في طريقها من مدينة برشلونة إلى دوسلدورف في ألمانيا.

وبحسب أحد هذه المصادر فإنها طائرة تابعة لشركة “جيرمان وينغز” المتفرعة عن لوفتهانزا.

وأعلنت وزارة الداخلية العثور على حطام الطائرة في إحدى القرى جنوبي جبال الألب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء مانويل فالس قوله إنه يخشى مقتل بين 142 و 150 شخصا في الحادث، بينما لا يزال سبب التحطم غير معروف بعد.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه لا توجد مؤشرات على وجود ناجين، مشيرا إلى وجود صعوبة للوصول إلى مكان التحطم.

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