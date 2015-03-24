مغادرة عناصر القوات المسلحة المشاركة ببعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بأفريقيا الوسطى

غادرت صباح اليوم، الثلاثاء، القوة المشاركة من عناصر القوات المسلحة المشاركة ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة أفريقيا الوسطى لتجهيزها إداريا وفنيا وتدريبيا بما يمكنها من أداء المهام المكلفة بها بكفاءة عالية، وذلك لتقديم الدعم والمعاونة للشعوب والدول الأفريقية استمرارا للدور المصري الرائد في دعم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

وألقى اللواء أركان حرب عبد المرضى غريب، رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات لمسلحة على الإعداد المتميز للقوة المشاركة ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام وتجهيزها إداريا وفنيا وتدريبيا وفقا لأعلى المستويات واتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات لتأكيد المهام المخططة لها ونقل المعدات والمركبات المخطط سفرها لأرض المهمة وأداء دورها الإنساني في دعم الأشقاء بدولة أفريقيا الوسطى.

وأشار غريب إلى أهمية المشاركة في دعم جهود الأمن والاستقرار بالدول الشقيقة والصديقة من خلال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي تؤكد دور مصر وثقلها التاريخي والإستراتيجي في القارة الأفريقية والعالم.

وأشاد بمستوى الانضباط والاستعداد القتالي والروح المعنوية العالية للقوة المسافرة، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة خارج مصر.

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