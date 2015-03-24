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تعليم المنوفية تشكل لجنة للرقابة على مدارس الباجور لارتفاع نسب الغياب

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تعليم المنوفية تشكل لجنة للرقابة على مدارس الباجور لارتفاع نسب الغياب تعليم المنوفية تشكل لجنة للرقابة على مدارس الباجور لارتفاع نسب الغياب

وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعى

تفقد الدكتور عبدالله عمارة ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية  عدد من مدارس مركز الباجور للتأكد من سير العملية التعليمية ومتابعه الطلاب فى المدارس وتلقى شكاوى الأهالى حول العملية التعليمية ، فقد زار وكيل الوزاره 13 مدرسه بمختلف المراحل التعليمية .

وقرر” عمارة ” بتشكيل لجنة من الإرداة التعليمه بالباجور لتشديد الرقابة والمتابعة على مدارس الإدراة وذلك لإرتفاع نسب الغياب فى الفصول المرحله الإعدادية والصف الثالث الثانوى ، وطالب بضرورة معرفه أسباب الغياب والعمل على القضاء عليه وتشجيع الطلاب على انتظام الدراسة.

وأضاف ” عمارة ” أنه لاحظ بعض المدارس وبخاصة مدرسة الفتح الإبتدائيه بكفر الباجور بها تقصير فى عملية النظافة فأمر بتشديد الرقابة الدورية عليها  من أجل التزامها باهتمام بالنظافه والحفاظ على حياة الأطفال منعا لنقل الفيروسات وإنتشار الأمراض بين الطلاب

وأشار وكيل الوزارة أنه تم تخصيص غرفه عمليات بالمديرية لتلقى شكاوى أهالى الطلاب حول عمليه التقصير فى العمليه التعليمه أو شكاوى من المعلمين أو عنف بالمدارس.

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