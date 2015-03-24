سفارة مصر لدى التشيك تلتقي رموز وأبناء الجالية المصرية

استقبلت السفيرة أماني فهمى بمقر السفارة المصرية في براج يوم 20 مارس الجاري أعضاء وأبناء الجالية المصرية في التشيك بمناسبة توليها مهام منصبها كسفير لمصر في التشيك، حيث قاموا بتهنئتها والترحيب بها، وأعربت السفيرة في كلمتها عن سعادتها بلقاء رموز الجالية المصرية في التشيك، ونجاحهم في الاندماج داخل المجتمع التشيكي وشغل مناصب مرموقة وتقديم صورة مشرفة لمصر.

كما تم إعلام أعضاء الجالية عن بدء تنظيم شركة “Air Cairo” المصرية لرحلات جوية مباشرة بين مصر والتشيك، وكذلك اختيار مصر كضيف شرف معرض براج الدولي للكتاب.

وفى نهاية اللقاء، تقدم الحضور بالشكر للسيدة السفيرة وطاقم السفارة على الجهود التي تقوم بها السفارة في رعاية مصالح المواطنين المصريين في التشيك وفي دعم العلاقات بين البلدين.