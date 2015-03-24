أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سفارة مصر لدى التشيك تلتقي رموز وأبناء الجالية المصرية

Google+ Print
سفارة مصر لدى التشيك تلتقي رموز وأبناء الجالية المصرية سفارة مصر لدى التشيك تلتقي رموز وأبناء الجالية المصرية

المتحدث باسم الخارجية

استقبلت السفيرة أماني فهمى بمقر السفارة المصرية في براج يوم 20 مارس الجاري أعضاء وأبناء الجالية المصرية في التشيك بمناسبة توليها مهام منصبها كسفير لمصر في التشيك، حيث قاموا بتهنئتها والترحيب بها، وأعربت السفيرة في كلمتها عن سعادتها بلقاء رموز الجالية المصرية في التشيك، ونجاحهم في الاندماج داخل المجتمع التشيكي وشغل مناصب مرموقة وتقديم صورة مشرفة لمصر.

كما تم إعلام أعضاء الجالية عن بدء تنظيم شركة “Air Cairo” المصرية لرحلات جوية مباشرة بين والتشيك، وكذلك اختيار مصر كضيف شرف معرض براج الدولي للكتاب.

وفى نهاية اللقاء، تقدم الحضور بالشكر للسيدة السفيرة وطاقم السفارة على الجهود التي تقوم بها السفارة في رعاية مصالح المواطنين المصريين في التشيك وفي دعم العلاقات بين البلدين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري