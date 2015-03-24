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بالفيديو.. أمن المنوفية ينفذ حملة إزالات موسعة في أشمون

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بالفيديو.. أمن المنوفية ينفذ حملة إزالات موسعة في أشمون بالفيديو.. أمن المنوفية ينفذ حملة إزالات موسعة في أشمون

أمن المنوفية

شن الأجهزة التنفيذية والامنية بمركز اشمون بمحافظة المنوفية برئاسة اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مركز ومدينة أشمون حملة موسعة لإزالة مخالفات المبانى بالوحدة المحلية بسبك الأحد.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 28 حالة إزالة وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك رى وأملاك صرف ، كما تم تنفيذ قرار تمكين لتركيب محول كهرباء بقرية شوشاى التابعة للوحدة المحلية بسبك الأحد .

 أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على استمرار المحافظه تنفيذ  حملات الأزالة لكافة المخالفات تأكيدا لسيادة القانون وحماية لمصالح المواطنين.

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