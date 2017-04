Insurgent يحتل المرتبة الأولى عالمياً وعربياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول الفيلم الصيني Lost and Love حيث حصد 16.2 مليون دولار، وعاد فيلم Taken 3 الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 18.6 مليون دولار، ودخل فيلم Home في المرتبة الثالثة حاصداً مبلغ 19.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Cinderella الى المرتبة الثانية مع 41.1 مليون دولار ودخل فيلم Insurgent مباشرة في المرتبة الأولى حيث حصد 47 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Kingsman: The Secret Service من المرتبة الثالثة الى الخامسة مع 4.6 مليون دولار، ودخل فيلم The Gunman في المرتبة الرابعة حيث جمع 5 مليون دولار، وتراجع فيلم Run All Night الى المرتبة الثالثة حاصداً 5.1 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Cinderella الى المرتبة الثانية مع 34.4 مليون دولار، ودخل فيلم Insurgent مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 54 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Focus الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 3574 شخص، ودخل فيلم The Gunman في المرتبة الرابعة مع 4226 مشاهد، وتراجع فيلم Run All Night الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 5584 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Cinderella من المرتبة الأولى الى الثانية مع 11989 مشاهد، ودخل فيلم Insurgent مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 13420 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Focus الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 10675 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Run All Night من المرتبة الثانية الى الرابعة بعد أن شاهده 24415 شخص، ودخل فيلم The Gunman في المرتبة الثالثة حيث شاهده 25669 شخص، وتراجع فيلم Cinderella من المرتبة الأولى الى الثانية حيث شاهده 57054 شخص ودخل فيلم Insurgent مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 74311 شخص.

في مصر، تراجع فيلم Kingsman: The Secret Service من المرتبة الثالثة الى الخامسة حيث جمع 276 ألف جنيه، ودخل فيلم Cinderella في المرتبة الرابعة حاصداً 346 ألف جنيه، وتراجع فيلم "يوم مالوش لازمة" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 360 ألف جنيه، وعاد فيلم "سوء تفاهم" الى المرتبة الثانية مع 551 ألف جنيه وصمد فيلم Focus في المرتبة الأولى بعد أن حصد 681 ألف جنيه.