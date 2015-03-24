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جمال سليمان فلسطيني سوري ... سينمائي درامي

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جمال سليمان فلسطيني سوري ... سينمائي درامي جمال سليمان فلسطيني سوري ... سينمائي درامي

الثلاثاء 24-03-2015 15:50

يتابع الفنان السوري جمال سليمان تصوير مشاهده في مسلسل "وجوه وأماكن" الذي يجري تصويره في تركيا، ويخرجه هيثم حقي.
"وجوه واماكن" اجتماعي سياسي ويتناول الحدث السياسي الرّاهن في سوريا، كتب نصّه كل من خالد خليفة، وغسان زكريا، وهيثم حقّي.
من ناحية أخرى، يشارك سليمان في بطولة مسلسل "سفينة نوح" المأخوذ عن رواية "العرّاب" لماريو بوزو، فيما كتب السيناريو رافي وهبي، ويتولّى الإخراج حاتم علي.
من ناحية أخرى، أعلن المخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي أنه يقوم حالياً بالتحضير لفيلم روائي تحت عنوان "كتابة على الثلج" سيقوم بتصويره في الأردن، وسيقوم ببطولته الفنان جمال سليمان.

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