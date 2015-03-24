مشاعل تكشف عن مصيبتها في مصر

تستعد الفنانة مشاعل خلال الأيام القادمة لطرح أغنيتها المنفردة الجديدة، التي تقول عنها "إنها مصيبتي الجديدة"، في إشارة إلى اسم الأغنية "مصيبتي"، وهي من ألحان زوجها الفنان عصام كمال وكلمات الشاعر خالد العوض، وتوزيع موسيقي للمايسترو مهند خضر.

تقول مشاعل إن أغنية "مصيبتي" سيتمّ طرحها عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة بالتزامن مع متجر "آيتونز" العالمي "iTunes" لتنزيلها وسماعها، الى جانب الإذعات. وإنها متفائله بها، لما تحمله من إيقاعات مجنونة حسب قولها، وأسلوب غنائي جديد عليها.

وكانت مشاعل انتهت من تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في مصر مع المخرج ياسر سامي، الذي بدأ عملية المونتاج لتكون جاهزة لطرحها عبر قناتها الخاصة في "اليوتيوب"، وعبر الفضائيات الخليجية والعربية.

تجدر الإشارة إلى أن مشاعل كانت ظهرت بآخر أغنية مصورة من خلال أغنية "لا خلا ولا عدم" التي قدّمتها على شكل "دويتو" مع زوجها عصام كمال، وهي ألحانه وكلمات الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ وإخراج علاء الأنصاري، وتوزيع موسيقي للمايسترو وليد فايد.