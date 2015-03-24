"سيدتي نت" تكشف حقيقة مرض عادل إمام

أعرب النجم المصري عادل إمام عن استيائه من الأخبار التي أكدت أنّ تصوير مسلسله "أستاذ ورئيس قسم" تعرض للتأجيل بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة.

وقال الفنان الملقب بالزعيم في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" وهو يضحك "هو أنا عشان جالي برد يبقا اسمي مريض؟ ولو مريض ليه مدخلتش المستشفى؟".

وعن سبب توقف التصوير لأيام قال إنه لم يتوقف، بل تم فقط تغيير الديكورات وأماكن التصوير وهو ما يستغرق بعض الوقت وهذا أمر طبيعي.

وأضاف إمام أنّ مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناقل المعلومات المغلوطة أصبحت نكبة وقال "الحمد لله أنني لا أفقه فيها شيئاً حتى لا أمرض فعلاً كما يقولون".

يذكر أن أخر أعمال عادل إمام على المستوى التليفزيوني كان من خلال مسلسل"صاحب السعادة"والذي عرض في شهر رمضان الماضي.