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بعد طلاقها السلطانة ناهد دوران تعود إلى منزل والدتها

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بعد طلاقها السلطانة ناهد دوران تعود إلى منزل والدتها بعد طلاقها السلطانة ناهد دوران تعود إلى منزل والدتها

الثلاثاء 24-03-2015 19:26

أبدت الممثلة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران، راحة كبيرة وسعادة عميقة بانتقالها إلى منزل والدتها إثر طلاقها قبل شهر من زوجها السابق ليفانت ويزير أوغلو، الذي غادرت منزله بعد الطلاق مباشرةً، وعادت إلى منزل والدتها في أرناووتكوي الذي لا يبعد سوى 3 كيلو متر عن منزل زوجها.
واختيارها لمنزلها الخاص قريباً من منزل عائلتها، يكشف شدة تعلقها بأسرتها، وعدم قدرتها على الإبتعاد عنهم كثيراً خاصة وأنها أيضاً شديدة التعلق بأبناء أشقائها الصغار التي يشعرونها بأمومتها التي لم تتحقق بعد.
وتقف سيارة نور فتاح أوغلو باستمرار أمام سيارة والدتها حتى خلال زواجها.

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